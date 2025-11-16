きょう16日（日）も秋晴れが続き、穏やかなで快適な陽気になりそうです。ただ、週明け以降は上空に強烈な寒気が流れ込みます。そのため19日（水）ごろにかけて北海道から北陸・東海付近の山沿いでは大雪やふぶきとなるおそれがあります。■日ざし暖か行楽・洗濯日和続くきょう16日（日）も高気圧に覆われて、穏やかな秋晴れが続くでしょう。朝は冷え込みが強まっていますが、日ざしに押されて最高気温は西〜東日本で20℃前後と過