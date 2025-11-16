11月16日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』1時間スペシャルに、62歳の川粼麻世と21歳下の料理研究家・花音さんが登場する。1976年に13歳で大阪から上京。翌年にはレコードデビューを果たし、人気アイドルの仲間入りをした川粼麻世。俳優としても活躍し、プライベートでは1990年にモデルと結婚するも、女性問題で浮名を流したのをきっかけに連日ワイドショーのターゲットに。元妻との関係は冷え込み、2018年に離婚裁