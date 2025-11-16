ご自愛ください【漫画】本編を読む働き方改革が進んだとはいえ、いまだに深夜の打ち合わせはあるし、残業は減らない。そんな職業は存在する。22時からクライアントとの打ち合わせ。土日の仕事が確実となり「何のために頑張っているのだろう」と、むなしさと葛藤を抱えた夜を描く、大町テラス(@te_rra_ce)さんの漫画「ご自愛ください」に1.5万を超えるいいねが集まった。■理不尽を受け継がずに断ち切る――大町テラスが描く、働く