プロ野球・オリックスは15日、育成ドラフト2巡目で指名したシャピロ・マシュー・一郎投手と仮契約を結びました。シャピロ投手は東京都出身の22歳。国学院大学栃木高校から国学院大学を経て日本海リーグの富山GRNサンダーバーズに所属していました。身長193センチ、体重105キロと大柄な体格から繰り出される豪快なピッチングが持ち味です。シャピロ投手は今回の仮契約発表にあわせてオリックスの球団公式SNSを通じてコメント。「ア