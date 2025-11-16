「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）シンリョクカは土曜の１２時半に京都競馬場へ到着。美濃助手は「輸送は慣れているし、いつも通り。去年と比べてもしっかりしてきた。体はひと回り大きくなって、全体的に張りが出てきた」と成長を実感する。昨年が４着。「馬も（木幡）初也もタイトルが欲しいよね」と力を込めた。