「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）ステレンボッシュは決戦前日、栗東坂路を４Ｆ６９秒９でゆったりと上がって軽く汗を流した。田村助手は「栗東に来た当初よりも弾むような感じが出てきました。抑えるのが大変なぐらい」と具合の良さを伝える。今季は苦戦続きだが、好相性の栗東滞在＋鞍上の勢いで復活を目指す。