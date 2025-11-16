第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会の大阪府予選決勝が16日に東大阪市の花園ラグビー場で行われる。大阪第1地区はAシードの東海大大阪仰星が近大付と、大阪第2地区はAシードの常翔学園が関大北陽と、大阪第3地区はAシードの大阪桐蔭が大阪朝鮮高と対戦する。第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会は12月27日に開幕する。▽準決勝（11月9日）★はAシード＜大阪第1地区＞★東海大大阪仰星63―0布施工