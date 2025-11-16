《汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない》中国在大阪総領事の薛剣（せつけん）氏のこのX投稿（現在は削除済み）が、波紋を呼んでいる。高市早苗首相の、台湾有事をめぐる発言に対して抗議するものと思われるこの発言には、日本国内で相当の反発が生じており、与野党から国外退去の必要性まで論じられている状態だ。「本人に取材した際は、極めて温厚なナイスミドル、という印象でしたが……」こう話すのは、中国などを