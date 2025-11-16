◇第105回全国高校ラグビー福岡県大会第1地区決勝東福岡80-3（2025年11月15日ベスト電器スタジアム）東福岡はスクラムで相手を圧倒するなど力の違いを見せつけた。No・8で主将の須藤蒋一（しょういち）は後半11分にトライを決め、スピードあるボール運びから得点の起点になるなど躍動。「アグレッシブにラグビーをできた」とうなずいた。目指すは3大会ぶり全国制覇。「大優勝旗を奪還したい」と目をギラギラさせた。