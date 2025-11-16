日本ハム2年目左腕の細野が、今オフはエース・伊藤に弟子入りすることを明かした。1月にエスコンフィールドでの合同自主トレを直談判して快諾され「（北海道の方が）緊張感があるんじゃないかと思った」と明かした。今季は6試合に登板し、プロ初勝利を含む3勝。さらなる飛躍へ「（伊藤は）一年間ずっと投げ切っているので、どんな調整方法なのかを見たい」と沢村賞右腕の姿勢を見て学ぶつもりだ。