「新馬戦」（１５日、京都）好位を追走した１番人気のグレースジェンヌ（牝２歳、父モーリス、母モルガナイト、栗東・上村）が、しぶとく粘る２着馬を半馬身差で退けてデビュー戦を飾った。北村友は「（調教で）反応も良かったからしっかり走れるとは思っていたけど、想像以上でした」と潜在能力を高く評価。上村師も「うまくスタートできたし、センスの良さが生きたね」と声をそろえ、「距離的にはマイルまでかな」と見通し