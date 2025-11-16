「新馬戦」（１５日、福島）２番人気のショウグンマサムネ（牡２歳、父スワーヴリチャード、母ナオミノユメ、栗東・佐藤悠）が、内から鋭く伸びて初陣Ｖを飾った。叔母にＧ１４勝馬クロノジェネシスがいる良血。荻野極は「センス良く立ち回れたし、いい内容で勝てました」と笑みを浮かべる。佐藤悠師は「調教から動いていたし、小回りの二千もすごく合うと思っていました。まだ体質がしっかりしていないので、今後は様子を見