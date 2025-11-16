「武蔵野Ｓ・Ｇ３」（１５日、東京）世代交代を印象づける快勝劇だ。３番人気の支持を受けたルクソールカフェが、並み居る強豪古馬を撃破。１５年ノンコノユメ以来１０年ぶり８頭目の３歳馬Ｖを決め、自身初の勲章を手に入れた。大外枠スタートから難なく前めの４番手を確保。快調なペースで先手を奪ったアサカラキングを見ながら、十分な手応えを残して直線へ。レーンの合図にしっかりと応え、力強く脚を伸ばして３馬身半突