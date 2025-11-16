１５日の東京６Ｒをマスターソアラで制し、横山武史騎手（２６）＝美浦・鈴木伸＝が５年連続５回目のＪＲＡ年間１００勝を達成。「今年も引き続き達成したいと思っていましたし、達成しなければいけない馬に乗せていただいているので、まずはホッとしています」と笑顔。昨年の１２月２１日より早い到達に「まだまだ勝てたと思うレースはたくさんありますし、一度も満足したことはないのですが、昨年よりも早いペースで１００勝