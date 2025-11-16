「新馬戦」（１５日、京都）１・７倍の圧倒的１番人気に支持されたプリンセスモコ（牝２歳、父シャーラタン、母タイガーライド、栗東・藤原）がデビュー勝ちを決めた。４角手前では早々にムチが入っていたが、直線に向くと力強いフットワークを繰り出し、上がり最速の脚で３馬身突き抜けた。父の産駒はこれがＪＲＡ初勝利。北村友は「スピードがあり、強い勝ち方。まだまだ良くなる」と高評価。藤原師は「経験になる競馬がで