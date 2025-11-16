トレーニング歴２年の金子蒔（３２）は、苦難を乗り越えてボディーメイクに励み続けている。カナダに８年間滞在していた金子は、日本国内にある外国人向けの歯科医院で通訳兼アシスタントとして勤めている。日本最大級のボディーコンテスト団体「ＦＷＪ」による「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＣＬＡＳＳＩＣ」（９月１３日、埼玉・和光市民文化センター）ウィメンズビキニオープンクラスＢ（身長１５８センチ以上）で、堂々の優勝を