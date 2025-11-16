世界が挑戦してこい。立ち技格闘技イベント「Ｋ−１ＷＯＲＬＤＭＡＸ」（１５日、国立代々木競技場第一体育館）で、元Ｋ−１ライト級王者・朝久泰央（２７）が判定２―０で稲垣柊（２５）を下し、２階級制覇を達成した。試合は序盤から両者が積極的に攻撃を繰り出す展開。そんな中、朝久は強烈なパンチを相手の顔面に何発もヒットさせ、試合の流れを譲らない。終了直前に相手の猛反撃を受けたが、これにも応じて打ち合い、