元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！全体の運気11月後半は「心を解き放つとき」。丁亥（ていかのい）の気が深まり、あなたの中に眠っていた可能性を呼び覚ますタイミング今は、周囲に合わせるより“自分の感じ方”を大切に、自由に過ごしてみて。私のオリジナル占い「美人占花」では