冬のボーナスシーズンが近づいているが、支給額は勤め先によって雲泥の差があるようだ。満足のいく金額を受け取る人がいる一方で、あまりの少なさに愕然とした経験を持つ人もいる。（文：篠原みつき）投稿を寄せたのは、東京都の50代男性（金融機関・資産運用／年収1400万円）。冬のボーナスは170万円で、昨年と同程度だという。「毎年それほど変わらずワークライフバランスが取れている職場なので可もなく不可もありません」と、