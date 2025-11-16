学生時代から親友だと信じていた友人でも、とつぜん関係性が切れることもある。投稿を寄せた40代女性は、友人の言葉に「人生で初めてハラワタが煮え繰り返る経験をした」と怒りを吐露した。（文：草茅葉菜）「あなたの結婚式は新婚旅行中だから出られない」女性と友人は高校から付き合いがあり、実家も近かったことから大人になってもドライブや飲み会をしてよく遊んでいた。友人は活発な人物で、お見合いパーティーや美味しいお店