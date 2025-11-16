お酒を飲んだ帰り道、電車でうっかり寝過ごしてしまった経験はないだろうか。投稿を寄せた60代女性（神奈川県）は、寝過ごした上に高額なタクシー代、さらにはスリ被害という悪夢のような体験を振り返った。「11年くらい前になりますが、新宿で飲んで新宿駅発22時くらいの小田急線小田原行きに乗り、座れたので爆睡。 新百合ヶ丘駅で降りる予定が気がついたら終着の小田原」「可哀想に思ったのか、1000円札だけ鞄に…」新百合ヶ丘