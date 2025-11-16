◆第５６回明治神宮野球大会▽２回戦花巻東３―１崇徳（１５日・神宮）ドジャース・大谷翔平投手（３１）の母校・花巻東（東北）が崇徳（中国）に勝利し、４強入りした。今季まで巨人の内野守備走塁コーチを務めた古城茂幸氏（４９）の次男・大翔（だいと）内野手（２年）は「４番・三塁」で出場。木製バットを操り、０―０の６回には大谷バリの“マン振り”で左中間にソロアーチを架けるなど、４打数２安打１打点の活躍で初戦