東京六大学リーグ・東大の現役選手でありながら、１２日に司法試験に合格したスタンリー翔唯（かい）内野手（２年＝早実）が１５日、スポーツ報知の取材に応え、東大野球部の４年間を終えた後、日米の独立リーグ（Ｌ）で野球継続のプランがあることを明かした。弁護士になるために必要な１年間の司法修習は、野球引退後に臨むというものだ。野球愛は本物だった。卒業後は司法修習を受け、弁護士に―という常人のレールとは違う