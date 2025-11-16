卓球女子で五輪３大会連続メダリストの石川佳純さん（３２）による卓球教室「全農ｐｒｅｓｅｎｔｓ石川佳純４７都道府県サンクスツアーｉｎ青森」が１５日、青森県の伊藤鉱業アリーナつがるで行われた。この日は青森県内在住の小学生約６０人が参加。石川さんが牛乳やスイカなど食べ物のジェスチャーをして、子どもたちが正解のかるたを探す「食べものかるた」で準備運動後は、フォアハンドやバックハンド、フットワークな