読売テレビ「発見！仰天！！プレミアもん！！！土曜はダメよ！」（土曜・後４時）に、２０１１年からＮＭＢ４８のメンバーが出演し、関西が誇る人気バラエティー番組を盛り上げている。現在は安部若菜（２４）、坂田心咲（２０）、三鴨くるみ（２４）の３人体制。わかぽん（安部）とくるみが、２９日に迎える「９００回突破記念！」放送回を前に“おもろいアイドル”としての心意気を語った。（田中昌宏）０３年にスタート