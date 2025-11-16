◆全国高校サッカー選手権滋賀大会▽決勝水口０―０（ＰＫ３―０）比叡山（１５日・皇子山）水口が比叡山との激闘を制し、２９大会ぶり１６度目の本大会出場を決めた。０―０で突入したＰＫ戦でＧＫ小西琉希（２年）が立て続けに３本を止め、試合を通じて一度もゴールを割らせず。今夏のインターハイ予選準決勝の立命館守山戦でＰＫ戦の末に敗れた雪辱を果たした。比叡山は初優勝にあと一歩届かなかった。選手権は１７日に抽選