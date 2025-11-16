◆第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都・芝１６００メートル、良）第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２は１５日、京都競馬場で行われ、１番人気のアドマイヤクワッズ（坂井）が１分３３秒１の２歳コースレコードで勝利。無傷２連勝で重賞初制覇を果たし、朝日杯ＦＳ・Ｇ１（１２月２１日、阪神）の主役候補に名乗りを上げた。◆坂井瑠星騎手２４年ランフォーヴァウに続き２年連続２勝目。重賞は先週のみやこＳの