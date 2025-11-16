◆第５６回記念明治神宮野球大会第２日▽高校の部・２回戦神戸国際大付７―０中京大中京＝７回コールド＝（１５日・神宮）神宮にも嵐を呼んだ。１点を先行した２回だ。神戸国際大付の石原悠資郎（ゆうじろう）左翼手（２年）が、右中間最深部へ公式戦初アーチを架けた。「いい感触だったので、行ったかなと。めちゃくちゃ気持ちいい」。高校通算１５本塁打目。５回２死一、三塁でも左前適時打を放ち、２１年ぶりの初戦突破に貢