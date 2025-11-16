オリックス大好きマルチタレントのメイ・イズモト（５３）が、高知で行われている秋季キャンプに「潜入」した。悪天候だった昨年に続く訪問では、親交のある阿部翔太投手（３３）や山崎颯一郎投手（２７）らをメイいっぱいに激励。スポーツ報知に応援コラム「オリに一生懸メイ」を寄せ、今季３位からの飛躍を予言してみせた。オリックスとスポーツ報知推しのみなさま、行ってきましたよ！秋の高知キャンプです。昨年は雨で行