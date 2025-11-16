◆りそなＢ１リーグ第１１節北海道９１―８９島根（島根・カミアリーナ）東地区３位のレバンガ北海道が西地区の島根と対戦し、９１―８９で勝利。６人が２ケタ得点を挙げ、連勝を２０１６年のＢリーグ発足後チーム最多となる「６」に伸ばした。第３クオーター（Ｑ）を終えて１３点リードを奪うも、３１失点した第４Ｑ残り１分５０秒で一時逆転を許した。それでも、１点ビハインドの同３０秒でチームトップ２０得点のＣジャリ