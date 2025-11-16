全国高校サッカー選手権大会大阪予選で優勝し、その後、部員数人が飲酒行為などで停学とクラブ活動の無期限停止処分になっていた興国高サッカー部が15日、予定通り選手権に出場すると発表した。部員300人の聞き取り調査を終えた学校側は「出場が絶たれれば飲酒に関与していない部員まで深い傷を負ってしまう。たとえ批判の目にさらされても、前を向いてプレーすることが今後の人格形成に寄与する」と決断に至った経緯を説明し