8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのNAOYAと7人組オルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城の冨田侑暉がW主演を務める、日本テレビ系ドラマ『セラピーゲーム』が、舞台化される。それに先立って、キービジュアルと追加キャストが発表された。【写真】デート中？ラブラブなNAOYA & 冨田侑暉原作は、シリーズ累計130万部を突破した日ノ原巡氏による人気作。獣医を志す失恋したての“スパダリ”候補生・静真（冨田）と恋に臆