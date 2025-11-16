元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が、15日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。会食時には事前に店の候補のリストを送ってくれるタレントを実名で告白した。田中は収録当日の夜、南海キャンディーズ山里亮太とテレビ朝日の弘中綾香アナウンサーの3人で出演していた「あざとくて何が悪いの？」（テレビ朝日系）の番組飲み会が予定されていると明かした。田中がお