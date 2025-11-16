試合前には、ほぼ毎試合のように相手ベンチに軽い挨拶をしていた大谷(C)Getty Imagesまたも日本の偉才が伝説を生んだ。現地時間11月13日、ドジャースの大谷翔平は、全米野球記者協会（BBWAA）の発表するリーグMVPを3年連続で受賞。レギュラーシーズンに達成した史上初の「55-62（55本塁打＆62奪三振）」の快挙やワールドシリーズ連覇などあらゆるドラマに彩られた25年は、これ以上にない形で締めくくられた。【写真】球団カメ