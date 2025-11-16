今夏の高校野球北北海道大会で４強入りした士別翔雲の大橋広翔投手（３年）が、首都大学野球連盟２部の桜美林大にＡＯ入試で合格した。ＮＰＢスカウトからも注目を集め、名寄地区から初の甲子園出場を目指した最速１４５キロ右腕は、４年後のプロ入りを目指す。プロ志望届提出も視野に入れて臨んだ最後の夏。地区代表決定戦から３試合連続完投で４強に導くなどアピールしたが、現実は甘くはなかった。「大会後に（スカウトから