職場で出会った夫・邦夫と結婚し、専業主婦になった佳奈。しかし、幸せな時間は長く続きませんでした…。夫の不倫が発覚し、そのころから、夫はモラハラ気質に。問い詰めても、威嚇したり、佳奈を見下したりするばかりです。そこで、佳奈は夫の後輩とともに、徹底的に追い詰める準備を進めます。次々と証拠を提示し、最終的には「会社にバラす」と告げると、ようやく観念。しかし、最後まで夫は悪あがきをし…。不倫騒動を描いた作