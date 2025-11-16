セキトバイーストは開門直後に坂路をラスト1F13秒8で軽快に駆け上がった。山本助手は「予定より少し速くなりました。反応が良かったです」と目を細めた。「以前は精神面で難しいところがあり、体重が減るのを気にしながらの調整でしたが、今はあまり減らなくなり調整しやすいです。状態はいいと思います」と満足げに送り出す。