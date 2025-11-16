札幌記念2着以来のココナッツブラウンは角馬場で調整した。上村師は「ここまでいい感じ。乗り込み量も足りているし、具合はいい。札幌記念で結果を出しているし、改めて走る馬だなと思った」と期待を込める。当日輸送でテンションが鍵になるが、京都は【2・0・2・1】と安定。牝馬同士のG1なら、勝ち負けになる能力を秘めている。