ボンドガールはこの日、輸送された関東馬では一番乗りで京都競馬場に降り立った。田中助手は「輸送はスムーズ。慣れているので馬の様子も変わらず、カイバも食べている」と語った。秋初戦のアイルランドTは1番人気に支持されたが9着。「使って良くなっている。追い切りに騎乗した鞍上の感触もいい」と新コンビの津村に託した。