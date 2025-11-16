芝クッション値8.9＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前11.3％、4角11.6％ダートG前1.9％、4角1.3％※土曜午前5時。芝は3〜4角の内柵沿いに傷みが出始めたが、土曜は内を回ってきた馬の好走が目立った。内枠の伏兵には注意。ダートは乾燥しているが、時計は速い。