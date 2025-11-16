１４日にガーナ戦に勝利した日本代表は１５日、愛知県から千葉県内に移動し、ボリビア戦（１８日・国立）に向けた練習をスタートした。ガーナ戦では出場なしのＭＦ遠藤航（３２）は、ＭＦ佐野海舟（２４）らの台頭を受け、再アピールへの思いを明かした。隣のイベント会場から花火が打ち上がる中、遠藤はガーナ戦のサブ組のみで行われた練習に、高い集中力で臨んだ。ボリビア戦に向け「当たり前ですけど、出るつもりでいます」