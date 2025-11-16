今季限りで引退するＪ２北海道コンサドーレ札幌ＭＦ深井一希（３０）が１５日、“現役最後”のファンイベントに臨んだ。札幌市内のホテルで行われた「クラコンスペシャルトークショー」に参加し、３７３人の観客とクイズ大会などで交流。「たくさんの方が来てくれて。本当に温かいクラブだなと思っていました」と感激の面持ちを見せた。共演者は当初、高嶺と木戸の後輩２人だったが、旧知の間柄の宮沢と荒野の先輩２人も加わっ