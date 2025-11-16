◆大相撲▽九州場所７日目（１５日、福岡国際センター）西十両４枚目で元大関の朝乃山（３１）＝高砂＝が約１年４か月ぶりに幕内の土俵に上がり、西前頭１４枚目・時疾風を寄り切った。＊＊＊＊朝乃山は小兵・時疾風に右肩から当たり、前に出ながら右を差して、左上手を取って寄り切った。初日から連敗した時には「力が落ちたかな」と思った。３日目から５連勝しているものの、力の差を感じさせる相撲が少なくなった