ヤクルトの清水が今季限りで選手会長を退任することが決まった。大西と東京競馬場でのトークショーに参加し、集まったファンの前で報告。就任1年目の昨季は17試合で防御率7・27、今季は35試合で同4・74と苦しみ「今年で選手会長が終わるので、まずは自分のことをしっかりやって結果につなげて、そうすればチームも良い結果になると思う」。後任の選手会長は古賀が務める。競馬ファンの大西から助言を受けながら馬券を購入す