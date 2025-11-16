格上挑戦でG1の舞台に立つリンクスティップは角馬場で息を整えた。新田助手は「京都の外回りはいいと思うし、長く脚を使うタイプですからね」と舞台を歓迎した。鞍上のC・デムーロはデビュー2戦で手綱を取り2→1着に導いた。当レースも騎乗機会2連勝中と好相性。枠順は大外16番になったが、頼もしい名手を背に一発を狙う。