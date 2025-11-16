FC町田ゼルビアは16日、東京・国立競技場で天皇杯準決勝・FC東京戦（13時10分キックオフ）に臨む。トップチームが決勝進出を懸けて戦う中、育成下部組織のユース（U―18）チームもほぼ同時刻にT1リーグ優勝を懸けた国士舘戦（13時キックオフ、国士舘楓の杜）に挑む。町田ユースは勝てば優勝が決まる大一番だ。昨季は最終節まで優勝争いを演じながら惜しくも届かなかっただけに懸ける思いは強いが、冷静に目の前の一戦を迎える