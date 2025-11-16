来年3月27日に公開される、日本にパンクブームを起こしたバンドの総称「東京ロッカーズ」をテーマにした映画「ストリート・キングダム自分の音を鳴らせ。」で、ロックバンド「銀杏BOYZ」のボーカル・峯田和伸（47）と俳優の若葉竜也（36）がダブル主演する。1978年の東京を舞台に、パンクロックに目覚め上京した写真家を峯田、夢を追うバンドマンを若葉が演じる。田口トモロヲ（67）が監督、宮藤官九郎氏（55）が脚本を務め