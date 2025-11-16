◇大相撲九州場所7日目（2025年11月15日福岡国際センター）藤ノ川の相撲はきっぷが良くて、見ていて気持ちが良い。翔猿戦もどんどん前に出て、右を差すと左もねじ込み、体を預けるように押し倒した。大型力士がひしめく幕内の中で1メートル77、120キロは小柄な部類。それでも、どんな力士にもひるまず、真っ向勝負でぶつかっていく。タイプ的には、小さな体で動き回って相手を翻弄（ほんろう）した昭和の名力士、鷲羽山さん