3年連続参戦のシンリョクカはレガレイラと同じ馬運車で京都入り。美濃厩務員は「慣れているので何も心配はない」と笑顔。昨年は見せ場十分の4着に粘った。かつてテンジンショウグンも手がけた腕利きは「昨年より手応えがある。きゃしゃだった馬がしっかりしてきた。馬も（木幡）初也も悔いなく頑張ってほしい」と力強かった。