カナテープは金曜輸送で京都競馬場入りしている。前走アイルランドT3着後は在厩で調整。堀師は「すこぶる順調に来ている印象」とここまでの過程に満足。今回は400メートルの距離延長となるが「年を取って心身がまとまってきたことで確実にしまいに脚を使えるようになったし、折り合いの心配はないので」と不安を見せなかった。